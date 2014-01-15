Autor real:

El autor es desconocido.

Descripcion:

El indicador Estocástico rápido es una de las modificaciones de un Oscilador estocástico popular de С. El estocástico Lane significa "estocástico rápido". El objetivo principal del oscilador es la definición de zonas de sobrecompra / sobreventa del mercado después de lo cual viene el cambio de precio.

La fórmula de Oscilador estocástico rápido calcula la relación entre el precio de cierre actual y el máximo o el mínimo durante un período determinado, por lo tanto, la dinámica del indicador puede indicar la velocidad de la acción del precio.

Como un tradicional estocástico, el estocástico rápido se realiza en la gráfico en forma de líneas %K y %D, que se calculan utilizando la siguiente fórmula:

%K[i] = 100*(Price[i] — MaxHigh[N]) / (MaxHigh[N] — MinLow[N]);

%D[i] = MA(%K[i], P);

Es una versión un poco modificada del indicador estándar, por lo tanto, sus señales son representadas por wl cruce de líneas %K y %D y también la salida de los rangos críticos.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador FastStochastic