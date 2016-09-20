コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_MBKAsctrend3 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
mbkasctrend3.mq5 (8.72 KB) ビュー
exp_mbkasctrend3.mq5 (8.42 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MBKAsctrend3指標で表示された動向方向の変更に基づいて描画されたExp_MBKAsctrend3取引システム 。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに次の指標矢印が表示された場合に形成されます。

コンパイルされたMBKAsctrend3.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

このエキスパートアドバイザーは、直接現在のチャートで使用される指標を表示する可能性を提供します。手動でチャート上に指標をインストールする必要はありません。エキスパートアドバイザーがチャート上にインストールされた後には指標が自動的にチャート上に表示されるので非常に便利です。この指標の入力パラメータはエキスパートアドバイザーのものと同一です。指標はそれがチャートの時間枠と一致する場合にのみチャートに存在します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

USDCHFH4での2011検証結果

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1459

