此 Exp_MBKAsctrend3 交易系统基于 MBKAsctrend3 指标的趋势方向改变。在柱线收盘时，如果指标出现下一个箭头，则执行交易的信号形成。

放置 MBKAsctrend3.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

本 EA 提供在当前图表中直接显示指标的能力。无需在图表中手工加载指标。这是非常方便的，因为 EA 加载到图表上之后，指标会自动在图表上显示。本指标总是与 EA 有相同的输入参数。只有当指标与图表的时间帧相吻合，指标才会出现在图表中！

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHFH4:

图例. 2. 测试结果图表