请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_MBKAsctrend3 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1372
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 Exp_MBKAsctrend3 交易系统基于 MBKAsctrend3 指标的趋势方向改变。在柱线收盘时，如果指标出现下一个箭头，则执行交易的信号形成。
放置 MBKAsctrend3.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
本 EA 提供在当前图表中直接显示指标的能力。无需在图表中手工加载指标。这是非常方便的，因为 EA 加载到图表上之后，指标会自动在图表上显示。本指标总是与 EA 有相同的输入参数。只有当指标与图表的时间帧相吻合，指标才会出现在图表中！
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHFH4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1459
CatFX50
这是一个信号机箭头指标，在 EMA 趋势和 StepSto_v1 振荡器指标与其信号线交叉形成的反转信号基础上绘制。Exp_ToCloseProfit
此 EA 对所有持仓执行获利平仓。