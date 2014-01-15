Autor real:

Stajer59

Descripcion:

El indicador ChannelAnt es un indicador de canal basado en la Media Móvil. Su construcción se basa en el uso de la línea de balance (violeta, la línea gruesa) que "atrae" precio a sí mismo y las líneas restantes que se utilizan según su posición como líneas de soporte y resistencia.

Al trazar líneas de canales de Forex del indicador ChannelAnt el ratio de 38%, 62%, 100% se utiliza para eliminar la línea de balance. Se recomienda utilizar el indicador ChannelAnt en timeframes altos a partir del periodo hora. Como estrategia es posible trabajar tanto en reversión, como en avance de niveles dependiendo de la volatilidad del par de divisas y preferencias.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador ChannelAnt