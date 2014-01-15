CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ChannelAnt - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1334
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
channelant.mq5 (14.53 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Stajer59

Descripcion:

El indicador ChannelAnt es un indicador de canal basado en la Media Móvil. Su construcción se basa en el uso de la línea de balance (violeta, la línea gruesa) que "atrae" precio a sí mismo y las líneas restantes que se utilizan según su posición como líneas de soporte y resistencia.

Al trazar líneas de canales de Forex del indicador ChannelAnt el ratio de 38%, 62%, 100% se utiliza para eliminar la línea de balance. Se recomienda utilizar el indicador ChannelAnt en timeframes altos a partir del periodo hora. Como estrategia es posible trabajar tanto en reversión, como en avance de niveles dependiendo de la volatilidad del par de divisas y preferencias.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador ChannelAnt

Fig.1 El indicador ChannelAnt

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1458

Exp_MBKAsctrend3 Exp_MBKAsctrend3

Asesor Experto dibujado con el principio del indicador de señal de semáforo, MBKAsctrend3.

Limit Stop Order Script Limit Stop Order Script

Script para una operación manual: al lograr el precio límite el script establece una orden de stop y se desconecta

FastStochastic FastStochastic

El indicador Estocástico rápido es una de las modificaciones de un Oscilador estocástico popular.

ADX Cross Hull Style ADX Cross Hull Style

Indicador de semáforo, con flechas basado en el indicador técnico ADX