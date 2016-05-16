Der Exp_MBKAsctrend3 handelt die Trends, die vom MBKAsctrend3 Indikator signalisiert werden. Ein Signal einer Positionseröffnung bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar, wenn der nächste Pfeil erscheint.

Die Datei MBKAsctrend3.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Der Expert Advisor bietet eine Möglichkeit den Indikator auf dem aktuellen Chart zu zeigen. Er muss nicht zusätzlich manuell auf dem Chart gestartet werden. Dies ist sehr praktisch, da der Indikator auf dem Chart automatisch vom Expert Advisor installiert wird. Die Eingabeparameter dieses Indikator sind identisch wie die des Expert Advisors. Der Indikator zeigt sich nur, wenn er auf dem gleichen Zeitrahmen läuft!

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Test-Ergebnisse für das Jahr 2011 im USDCHF, H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse