MBKAsctrend3 - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1147
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
mbkasctrend3.mq5 (8.74 KB) ver
Autor Real:

Matt Kennel

Descripcion:

Indicador de señal de semáforo típico que muestra los puntos de entrada de mercado usando las flechas de color.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com 08.01.2008.

Indicador MBKAsctrend3

FlatTrend2 FlatTrend2

El indicador de señal más simple para especificar la fuerza y el sentido de la tendencia.

Bezier Bezier

Este indicador es una alternativa a las medias móviles con menos retardo y la posibilidad de gestionar el ratio de sensibilidad.

Change Of Volatility Change Of Volatility

El indicador especifica la volatilidad de los mercados como una desviación estándar.

TrendTriggerMod TrendTriggerMod

El indicador muestra el poder de la tendencia y la dirección.