MBKAsctrend3 - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1147
Autor Real:
Matt Kennel
Descripcion:
Indicador de señal de semáforo típico que muestra los puntos de entrada de mercado usando las flechas de color.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com 08.01.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/775
