Experts

Exp_MBKAsctrend3 - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1127
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
mbkasctrend3.mq5 (8.72 KB) visualização
exp_mbkasctrend3.mq5 (8.42 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O sistema de negociação Exp_MBKAsctrend3 se baseia nas variações da direção da tendência exibida pelo indicador MBKAsctrend3. O sinal de negociação se forma após o fechamento da barra, quando uma nova seta aparece.

Coloque o arquivo compilado MBKAsctrend3.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este Expert Advisor oferece a possibilidade de exibir o indicador usado no gráfico atual diretamente do Expert Advisor. Não há necessidade de instalar manualmente o indicador no gráfico. Isto é muito conveniente, já que o indicador é exibido automaticamente no gráfico após a instalação do Expert Advisor no gráfico. Este indicador possui os parâmetros de entrada idênticos aos Expert Advisors. O indicador estará presente no gráfico atual somente se ele coincidir com o período de tempo do gráfico!

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1459

