ChannelAnt - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
channelant.mq5 (14.53 KB)
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
Wirklicher Autor:

Stajer59

Der Indikator ChannelAnt zeichnet Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt. Seine Konstruktion beruht auf einer Hauptlinie (violett, dicke Linie), die die Preise "zu sich zieht", und den anderen Linien, die entsprechend ihrer Lage als Unterstützung oder Widerstand dienen.

Für seine Linien werden die Verhältnisse von 38%, 62%, 100% für den Abstand zur Hauptlinie verwendet. Es wird empfohlen, den ChannelAnt Indikator auf höheren Zeitrahmen ab H1 zu nutzen. Als Strategie kann er für Rollbacks oder Ausbrüche bezogen auf die Linien, abhängig von der Volatilität des Symbols und eigenen Präferenzen verwendet werden.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Fig.1 Der ChannelAnt Indikator

Abb.1 Der ChannelAnt Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1458

