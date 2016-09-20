コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ChannelAnt - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
982
(17)
channelant.mq5 (14.53 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
実際の著者：

Stajer59

ChannelAnt指標は移動平均に基づいたチャネル指標です。その構築は、自体に価格を「魅了」するバランスライン（紫の太線）と位置に応じて支持線と抵抗線として使用されている残りの線の使用に基づいています。

ChannelAnt指標の外国為替チャネルを描画する際には、38％、62％、100%の割合がバランスラインを削除するために使用されます。ChannelAnt指標は1時間の期間から始まる時間枠で使用することをお勧めします。戦略としては、通貨ペアのボラティリティと好みに合わせて、ロールバックと同じようにブレイクスルーレベルでの機能するが可能です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　ChannelAnt 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1458

FastStochastic FastStochastic

高速ストキャスティックは、人気のストキャスティックの変更版の1つです。

Exp_TMA Exp_TMA

TMA指標シグナルに基づいたブレイクスルー取引システム

Exp_MBKAsctrend3 Exp_MBKAsctrend3

MBKAsctrend3セマフォ、シグナル指標の原則で描画されたエキスパートアドバイザー。

リミットストップ注文のスクリプト リミットストップ注文のスクリプト

手動取引のためのスクリプト：限界価格が実現されたときにスクリプトがストップ注文を設定してログアウトします。