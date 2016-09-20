実際の著者：

Stajer59

ChannelAnt指標は移動平均に基づいたチャネル指標です。その構築は、自体に価格を「魅了」するバランスライン（紫の太線）と位置に応じて支持線と抵抗線として使用されている残りの線の使用に基づいています。

ChannelAnt指標の外国為替チャネルを描画する際には、38％、62％、100%の割合がバランスラインを削除するために使用されます。ChannelAnt指標は1時間の期間から始まる時間枠で使用することをお勧めします。戦略としては、通貨ペアのボラティリティと好みに合わせて、ロールバックと同じようにブレイクスルーレベルでの機能するが可能です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 ChannelAnt 指標