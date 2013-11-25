请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Stajer59
本 ChannelAnt 指标是一个基于移动均线的通道指标。它的构造基于利用平衡线 (紫色细线) 来 "吸引" 价格向它靠近，其余的线可根据位置作为支撑和压力线。
当 ChannelAnt 指标绘制通道线时，比率 38%, 62%, 100% 是用于删除平衡线。建议自小时及更高周期中使用 ChannelAnt 指标。作为一种策略，它可能在回滚时工作，所以突破水平取决于货币对的波动和偏好。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 ChannelAnt 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1458
FastStochastic
本快速随机指标是改编自流行的随机振荡器。Cronex_T_DeMarker_GF
趋势指标发散直方图。
Normalized Volume
此市场交易量指标的主要目的是过滤市场单边运行时的假信号。FiboBands
由 ATR 指标和斐波纳契级数构成的一组动态支撑和阻力线。