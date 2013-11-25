真实作者:

Stajer59

本 ChannelAnt 指标是一个基于移动均线的通道指标。它的构造基于利用平衡线 (紫色细线) 来 "吸引" 价格向它靠近，其余的线可根据位置作为支撑和压力线。

当 ChannelAnt 指标绘制通道线时，比率 38%, 62%, 100% 是用于删除平衡线。建议自小时及更高周期中使用 ChannelAnt 指标。作为一种策略，它可能在回滚时工作，所以突破水平取决于货币对的波动和偏好。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 ChannelAnt 指标