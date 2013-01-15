Реальный автор:

Stajer59

Индикатор ChannelAnt является канальным на основе скользящей средней. Его построение основано на использовании линии баланса (фиолетовая, жирная линия), которая "притягивает" к себе цену, остальные же линии, согласно своему положению используются в качестве поддержек и сопротивлений.

При построении линий каналов форекс индикатора ChannelAnt используются соотношения 38%, 62%, 100% для удаления от линии баланса. Использовать индикатор ChannelAnt рекомендуется на высоких таймфреймах, от часового. В качестве стратегии возможно работать как на отбой, так и на пробой уровней, в зависимости от волатильности валютной пары и предпочтений.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор ChannelAnt