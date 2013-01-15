Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ChannelAnt - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4742
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Stajer59
Индикатор ChannelAnt является канальным на основе скользящей средней. Его построение основано на использовании линии баланса (фиолетовая, жирная линия), которая "притягивает" к себе цену, остальные же линии, согласно своему положению используются в качестве поддержек и сопротивлений.
При построении линий каналов форекс индикатора ChannelAnt используются соотношения 38%, 62%, 100% для удаления от линии баланса. Использовать индикатор ChannelAnt рекомендуется на высоких таймфреймах, от часового. В качестве стратегии возможно работать как на отбой, так и на пробой уровней, в зависимости от волатильности валютной пары и предпочтений.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор ChannelAnt
Индикатор Fast Stochastic - одна из модификаций популярного стохастического осциллятора.ADX Cross Hull Style
Семафорный, стрелочный индикатор, выполненный на основе технического индикатора ADX
Эксперт, построенный на сигналах семафорного, сигнального индикатора MBKAsctrend3Limit Stop Order Script
Скрипт для ручной торговли: при достижении лимитной цены выставляет стоповый ордер и завершает работу.