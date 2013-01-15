CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ChannelAnt - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4742
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Stajer59

Индикатор ChannelAnt является канальным на основе скользящей средней. Его построение основано на использовании линии баланса (фиолетовая, жирная линия), которая "притягивает" к себе цену, остальные же линии, согласно своему положению используются в качестве поддержек и сопротивлений.

При построении линий каналов форекс индикатора ChannelAnt используются соотношения 38%, 62%, 100% для удаления от линии баланса. Использовать индикатор ChannelAnt рекомендуется на высоких таймфреймах, от часового. В качестве стратегии возможно работать как на отбой, так и на пробой уровней, в зависимости от волатильности валютной пары и предпочтений.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор ChannelAnt

Рис.1 Индикатор ChannelAnt

FastStochastic FastStochastic

Индикатор Fast Stochastic - одна из модификаций популярного стохастического осциллятора.

ADX Cross Hull Style ADX Cross Hull Style

Семафорный, стрелочный индикатор, выполненный на основе технического индикатора ADX

Exp_MBKAsctrend3 Exp_MBKAsctrend3

Эксперт, построенный на сигналах семафорного, сигнального индикатора MBKAsctrend3

Limit Stop Order Script Limit Stop Order Script

Скрипт для ручной торговли: при достижении лимитной цены выставляет стоповый ордер и завершает работу.