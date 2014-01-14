Autor real:

Stajer59

O indicador ChannelAnt é um indicador de canal que se baseia na Média Móvel. Sua construção se baseia no uso da linha de equilíbrio (violeta, linha grossa) que "atraí" o preço para ela e as linhas restantes são usadas como linhas de suporte e resistência, dependendo de sua posição.

Ao traçar as linhas do canal do indicador ChannelAnt, a razão de 38%, 62% e 100% são usadas para remover a linha de equilíbrio É recomendado usar o indicador ChannelAnt em períodos gráficos elevados, começando do período H1. Com ele, é possível trabalhar com estratégias de reversão, assim, os rompimentos dos níveis dependem da volatilidade do par atual e de suas preferências.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador ChannelAnt