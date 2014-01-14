CodeBaseSeções
ChannelAnt - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Stajer59

O indicador ChannelAnt é um indicador de canal que se baseia na Média Móvel. Sua construção se baseia no uso da linha de equilíbrio (violeta, linha grossa) que "atraí" o preço para ela e as linhas restantes são usadas como linhas de suporte e resistência, dependendo de sua posição.

Ao traçar as linhas do canal do indicador ChannelAnt, a razão de 38%, 62% e 100% são usadas para remover a linha de equilíbrio É recomendado usar o indicador ChannelAnt em períodos gráficos elevados, começando do período H1. Com ele, é possível trabalhar com estratégias de reversão, assim, os rompimentos dos níveis dependem da volatilidade do par atual e de suas preferências.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador ChannelAnt

Fig.1 Indicador ChannelAnt

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1458

