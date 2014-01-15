Sistema de comercio de ruptura basado en las señales del indicador TMA. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando hay una ruptura en el canal creado por dos Medias Móviles TMA separadas por una distancia en puntos determinados por el parámetro de entrada del Asesor Experto en UpLevel (ruptura del nivel a largo en puntos) y DnLevel (ruptura del nivel a corto en puntos).

Coloca el fichero compilado TMA.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para USDCHF H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas