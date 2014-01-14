Participe de nossa página de fãs
FastStochastic - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Autor desconhecido.
O indicador Fast Stochastic (Estocástico Rápido) é uma modificação do famoso oscilador Estocástico em C. O Estocástico Lane significa "estocástico rápido". O objetivo principal deste oscilador é definir as zonas de sobrecompra / sobrevenda do mercado após uma reversão nos preços.
A fórmula do oscilador Estocástico Rápido calcula a relação do preço de fechamento atual com a máxima ou a mínima de um determinado período, portanto, a dinâmica do indicador pode indicar a velocidade da ação do preço.
Como um Estocástico tradicional, o Estocástico Rápido é representado no gráfico na forma de %K e linha %D na qual são calculadas utilizando a seguinte fórmula:
%K[i] = 100*(Price[i] — MaxHigh[N]) / (MaxHigh[N] — MinLow[N]);
%D[i] = MA(%K[i], P);
Esta é uma versão com uma modificação mínima do indicador padrão, assim, seus sinais são representados pelo cruzamento de %K e da linha %D, e também com a saída das faixas críticas.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador FastStochastic
