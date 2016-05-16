Die Fast-Stochastik-Indikator ist noch eine Modifikation des beliebten Stochastik Oszillators. Lanes Stochastik bedeutet "fast stochastic". Das Hauptziel des Oszillators ist das Erkennen der überkauften/überverkauften Zonen des Marktes in denen eine Preisumkehr zu erwarten ist.

Die Formel des Fast Stochastic Indikators berechnet das Verhältnis zwischen dem aktuellem Preis und dem Maximum/Minimum eines bestimmten Zeitraumes, er kann so die Dynamik der Preise erfassen.

Wie der bekannte Stochastik ist auch der Fast Stochastic mit %D und %D auf dem Chart realisiert und rechnet nach folgender Formel:

%K[i] = 100*(Price[i] — MaxHigh[N]) / (MaxHigh[N] — MinLow[N]);

%D[i] = MA(%K[i], P);

Der Fast Stochastic ist ein wenig modifiziert gegenüber dem Standardindikator, es werden auch die Schnittpunkte von %K und %S und das Verlassen der kritischen Zonen berücksichtigt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Fig.1 Der FastStochastic Indikator