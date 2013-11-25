请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本快速随机指标是改编自流行的随机振荡器。Lane 的随机，意味着“快速随机”。振荡器的主要目标是定义市场的超买 / 超卖区域，之后价格反转将会来到。
快速随机振荡器的公式，计算当前收盘价与确定周期内的最大或最小值的比例，从而，指标的动态范围可以指示价格行为的速度。
作为传统的随机振荡器, 快速随机指标在图表中的实现是用如下公式计算 %K 和 %D 线:
%K[i] = 100*(Price[i] — MaxHigh[N]) / (MaxHigh[N] — MinLow[N]);
%D[i] = MA(%K[i], P);
这是一个标准指标的小修改版, 因此, 它的信号是表示 %K 和 %D 线的交叉，以及同样输出临界范围。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 FastStochastic 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1457
Cronex_T_DeMarker_GF
趋势指标发散直方图。XMA_RLH
这个典型趋势指标在三条移动均线基础上绘制。
ChannelAnt
本通道指标画支撑和压力线。Normalized Volume
此市场交易量指标的主要目的是过滤市场单边运行时的假信号。