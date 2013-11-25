本快速随机指标是改编自流行的随机振荡器。Lane 的随机，意味着“快速随机”。振荡器的主要目标是定义市场的超买 / 超卖区域，之后价格反转将会来到。

快速随机振荡器的公式，计算当前收盘价与确定周期内的最大或最小值的比例，从而，指标的动态范围可以指示价格行为的速度。

作为传统的随机振荡器, 快速随机指标在图表中的实现是用如下公式计算 %K 和 %D 线:

%K[i] = 100*(Price[i] — MaxHigh[N]) / (MaxHigh[N] — MinLow[N]);

%D[i] = MA(%K[i], P);

这是一个标准指标的小修改版, 因此, 它的信号是表示 %K 和 %D 线的交叉，以及同样输出临界范围。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 FastStochastic 指标