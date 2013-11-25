代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

FastStochastic - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1516
等级:
(16)
已发布:
已更新:
faststochastic.mq5 (17.38 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本快速随机指标是改编自流行的随机振荡器。Lane 的随机，意味着“快速随机”。振荡器的主要目标是定义市场的超买 / 超卖区域，之后价格反转将会来到。

快速随机振荡器的公式，计算当前收盘价与确定周期内的最大或最小值的比例，从而，指标的动态范围可以指示价格行为的速度。

作为传统的随机振荡器, 快速随机指标在图表中的实现是用如下公式计算 %K 和 %D 线:

%K[i] = 100*(Price[i] — MaxHigh[N]) / (MaxHigh[N] — MinLow[N]);
%D[i] = MA(%K[i], P);

这是一个标准指标的小修改版, 因此, 它的信号是表示 %K 和 %D 线的交叉，以及同样输出临界范围。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 FastStochastic 指标

图例.1 FastStochastic 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1457

Cronex_T_DeMarker_GF Cronex_T_DeMarker_GF

趋势指标发散直方图。

XMA_RLH XMA_RLH

这个典型趋势指标在三条移动均线基础上绘制。

ChannelAnt ChannelAnt

本通道指标画支撑和压力线。

Normalized Volume Normalized Volume

此市场交易量指标的主要目的是过滤市场单边运行时的假信号。