高速ストキャスティックは、Ｃの人気のストキャスティックの変更版の1つです。レーンのストキャスティック、つまり「高速ストキャスティック」。このオシレータの主な目的は、価格の反転後の市場の買われ過ぎ/売られ過ぎゾーンの定義です。

高速ストキャスティクスの式は現在の終値一定期間のと最大値または最小値の比率を算出し、指標のダイナミクスが価格行動の速度を示すことができます。

伝統的なストキャスティックとしては、高速ストキャスティックは次の式で計算されている％Kと％Dラインの形のチャートで実現されています。

%K[i] = 100*(Price[i] — MaxHigh[N]) / (MaxHigh[N] — MinLow[N]);

%D[i] = MA(%K[i], P);

これは標準的な指標が少し変更されたバージョンで、シグナルは％Kと％Dラインの交差と重要な範囲からの出力によって表現されます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 高速ストキャスティック