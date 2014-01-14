Participe de nossa página de fãs
Exp_TMA - expert para MetaTrader 5
Visualizações:
1815
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Sistema de negociação baseado no rompimento dos sinais do indicador TMA. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando há o rompimento do canal, criado pelas duas Médias Móveis TMA separadas em uma distância em pontos determinada pelos parâmetros de entrada UpLevel (nível do rompimento de compra em pontos) e DnLevel (nível do rompimento de venda em pontos).
Coloque o arquivo compilado TMA.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
