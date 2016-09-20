TMA指標シグナルに基づいたブレイクスルー取引システム。取引を実行するためのシグナルは、TMA移動平均線から、エキスパートアドバイザーのUpLevel（ポイント単位での長いブレイクスルーレベル）とDnLevel（ポイント単位で短いブレイクスルーレベル）入力パラメータによって決定されたポイント単位での距離で分離された2本のTMA移動平均線によって作成されたブレークスルーがチャネルに存在する場合にバーの閉鎖時に形成されます。

コンパイルされたTMA.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート