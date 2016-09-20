無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_TMA - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 852
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
TMA指標シグナルに基づいたブレイクスルー取引システム。取引を実行するためのシグナルは、TMA移動平均線から、エキスパートアドバイザーのUpLevel（ポイント単位での長いブレイクスルーレベル）とDnLevel（ポイント単位で短いブレイクスルーレベル）入力パラメータによって決定されたポイント単位での距離で分離された2本のTMA移動平均線によって作成されたブレークスルーがチャネルに存在する場合にバーの閉鎖時に形成されます。
コンパイルされたTMA.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1456
Linear Sinus FT
正弦波の近似の原理で動作し、通貨ペア相場のフーリエ級数による可視化を実現する数学的な指標。ADX Cross Hull Style
ADXテクニカル指標に基づいて描かれたセマフォ、矢印指標。
FastStochastic
高速ストキャスティックは、人気のストキャスティックの変更版の1つです。ChannelAnt
可能な支持/抵抗線を描画するチャネル指標