ポケットに対して
エキスパート

Exp_TMA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
852
(25)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
tma.mq5 (5.21 KB) ビュー
exp_tma.mq5 (6.27 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
TMA指標シグナルに基づいたブレイクスルー取引システム。取引を実行するためのシグナルは、TMA移動平均線から、エキスパートアドバイザーのUpLevel（ポイント単位での長いブレイクスルーレベル）とDnLevel（ポイント単位で短いブレイクスルーレベル）入力パラメータによって決定されたポイント単位での距離で分離された2本のTMA移動平均線によって作成されたブレークスルーがチャネルに存在する場合にバーの閉鎖時に形成されます。 

コンパイルされたTMA.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。 

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

 

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

