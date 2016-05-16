CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_TMA - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
894
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
tma.mq5 (5.21 KB) ansehen
exp_tma.mq5 (6.27 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Ausbruch Handelssystem basierend auf den Signalen von des TMA-Indikators. Die Eröffnungssignale erfolgen, wenn die Bar schließt und es einen Ausbruch aus einem Kanal um den TMA im Abstand von UpLevel (Kauf) und DnLevel (Verkauf, beides Eingabeparameter in Points) gibt. 

Die Datei TMA.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet. 

Fig. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Abb. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

 

Testergebnisse für 2011 auf USDCHF H4:

Fig. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1456

Linear Sinus FT Linear Sinus FT

Der mathematische Indikator arbeitet auf dem Prinzip der Näherung an eine Sinuskurve und realisiert die Visualisierung der Fourier-Reihe für das Währungspaar

ADX Cross Hull Style ADX Cross Hull Style

Ein Indikator, der Pfeile auf Basis des technische Indikators ADX berechnet

FastStochastic FastStochastic

Der Indikator Fast Stochastic ist noch eine Modifikation des bekannten Stochastik Oszillators.

ChannelAnt ChannelAnt

Die Kanal-Indikator zeichnet Unterstützungs-und Widerstandslinien.