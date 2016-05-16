und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_TMA - Experte für den MetaTrader 5
Ein Ausbruch Handelssystem basierend auf den Signalen von des TMA-Indikators. Die Eröffnungssignale erfolgen, wenn die Bar schließt und es einen Ausbruch aus einem Kanal um den TMA im Abstand von UpLevel (Kauf) und DnLevel (Verkauf, beides Eingabeparameter in Points) gibt.
Die Datei TMA.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiel der Arbeitsweise.
Testergebnisse für 2011 auf USDCHF H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1456
