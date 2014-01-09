代码库部分
EA

Exp_TMA - MetaTrader 5EA

此突破交易系统基于 TMA 指标的信号。当柱线收盘时，如果突破两条分别的 TMA 均线构成的通道的距离点数，点数由输入参数 UpLevel (多头突破级别点数) 和 UpLevel (空头突破级别点数) 决定，则执行合约的信号形成。 

放置 形成 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。 

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1456

