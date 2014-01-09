请观看如何免费下载自动交易
此突破交易系统基于 TMA 指标的信号。当柱线收盘时，如果突破两条分别的 TMA 均线构成的通道的距离点数，点数由输入参数 UpLevel (多头突破级别点数) 和 UpLevel (空头突破级别点数) 决定，则执行合约的信号形成。
放置 形成 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
TMA
三角移动均线 (TMA)。价格序列平均部分的主要权重。事实上，本均线是双重平滑简单移动平均线Exp_SuperWoodiesCCI
本交易系统，基于 SuperWoodiesCCI 指标的信号基础上实现
Exp_MBKAsctrend3
此自动交易系统，在 MBKAsctrend3 信号指标，信号量原理基础上绘制。CatFX50
这是一个信号机箭头指标，在 EMA 趋势和 StepSto_v1 振荡器指标与其信号线交叉形成的反转信号基础上绘制。