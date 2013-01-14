CodeBaseРазделы
Exp_TMA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора TMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой канала, образованного двумя мувингами TMA отстоящими на расстоянии от мувинга TMA на расстояниях в пунктах, определяемых входными переменными эксперта UpLevel (лонговый пробойный уровень в пунктах) и DnLevel (шортовый пробойный уровень в пунктах). 

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TMA.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

