Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора TMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой канала, образованного двумя мувингами TMA отстоящими на расстоянии от мувинга TMA на расстояниях в пунктах, определяемых входными переменными эксперта UpLevel (лонговый пробойный уровень в пунктах) и DnLevel (шортовый пробойный уровень в пунктах).

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования