Linear Sinus FT - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Linear_Sinus_FT es un indicador matemático que opera según el principio de aproximación mediante ondas sinusoidales y efectúa la visualización de las series de Fourier para las cotizaciones del par de divisas.
Cuando se trabaja con este indicador se debe tener en cuenta que el indicador redibuja todas sus barras con cada cambio de la barra actual!
Fig.1 Indicador Linear Sinus FT
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1455
