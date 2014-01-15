CodeBaseSecciones
Indicadores

Universal Oscillator - indicador para MetaTrader 5

El objetivo es simplificar el uso de diferentes osciladores mediante la recopilación de los osciladores más populares en el indicador, y además de los niveles habituales añadir dos tipos dinámicos realizados en virtud de una media móvil y las Bandas de Bollinger .

A fin de no publicar algunas capturas de pantalla, hay algunas variantes del indicador con diferentes parámetros:

Universal Oscillator

Recomendaciones:

  • Importante: si el tipo de oscilador se cambia por Bears Power, Bulls Power y MACD, y el modo de construcción de los niveles NO es igual al modo de las Bollinguer Bands - establezca el valor de desplazamiento igual a 0, y luego en función al marco o par de divisas seleccione el parámetro necesario de cambio. 

