Universal Oscillator

El objetivo es simplificar el uso de diferentes osciladores mediante la recopilación de los osciladores más populares en el indicador, y además de los niveles habituales añadir dos tipos dinámicos realizados en virtud de una media móvil y las Bandas de Bollinger .

A fin de no publicar algunas capturas de pantalla, hay algunas variantes del indicador con diferentes parámetros:

Recomendaciones: