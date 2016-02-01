コードベースセクション
CHO_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のチャイキンオシレーターです。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータCHO.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータCHO_3HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14559

