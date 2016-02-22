Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TriX_3HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 815
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Tres osciladores Trix de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.
Fig. 1. Indicador TriX_3HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14555
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador ColorMETRO_XRSX.Awesome_Sign
Indicador de señal de semáforo con uso del cambio de color de la nube de señal del indicador Awesome_Signal.
El indicador Awesome_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador Awesome_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.CHO_3HTF
Tres osciladores Chaikin de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.