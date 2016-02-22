CodeBaseSecciones
TriX_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
815
(15)
Tres osciladores Trix de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.

Fig. 1. Indicador TriX_3HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14555

METRO_XRSX_Sign METRO_XRSX_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador ColorMETRO_XRSX.

Awesome_Sign Awesome_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del cambio de color de la nube de señal del indicador Awesome_Signal.

Awesome_HTF_Signal Awesome_HTF_Signal

El indicador Awesome_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador Awesome_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

CHO_3HTF CHO_3HTF

Tres osciladores Chaikin de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.