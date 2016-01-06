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Индикаторы

CHO_3HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2188
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Три осциллятора Чайкина с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CHO.mq5.

Рис.1. Индикатор CHO_3HTF

Рис.1. Индикатор CHO_3HTF

Awesome_Sign Awesome_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием изменения цвета сигнального облака индикатора Awesome_Signal.

ColorMETRO_XRSX ColorMETRO_XRSX

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе пользовательского индикатора XRSX.

VKW_Bands_Modify_Candle VKW_Bands_Modify_Candle

Индикатор VKW_Bands_Modify в свечном виде.

ColorBears_HTF ColorBears_HTF

Индикатор ColorBears с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.