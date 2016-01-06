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CHO_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Три осциллятора Чайкина с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CHO.mq5.
Рис.1. Индикатор CHO_3HTF
Awesome_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием изменения цвета сигнального облака индикатора Awesome_Signal.ColorMETRO_XRSX
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе пользовательского индикатора XRSX.
VKW_Bands_Modify_Candle
Индикатор VKW_Bands_Modify в свечном виде.ColorBears_HTF
Индикатор ColorBears с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.