Три осциллятора Чайкина с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CHO.mq5.

Рис.1. Индикатор CHO_3HTF