CHO_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Drei Oszillators Chaikin mit drei verschiedenen Timeframes werden auf einem Chart dargestellt.
Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators CHO.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator CHO_3HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14559
Der Indikator berechnet tagsüber, wo die Aktion bezüglich ihres Mittelpreises für den Tag gehandelt wird.Awesome_HTF_Signal
Der Indikator Awesome_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator Awesome_Sign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.