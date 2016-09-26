CodeBaseKategorien
Indikatoren

CHO_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
695
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
cho.mq5 (6.98 KB) ansehen
cho_3htf.mq5 (13.35 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Drei Oszillators Chaikin mit drei verschiedenen Timeframes werden auf einem Chart dargestellt.

Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators CHO.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator CHO_3HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14559

VWAP Lite - Volume Weighted Average Price VWAP Lite - Volume Weighted Average Price

Der Indikator berechnet tagsüber, wo die Aktion bezüglich ihres Mittelpreises für den Tag gehandelt wird.

Awesome_HTF_Signal Awesome_HTF_Signal

Der Indikator Awesome_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator Awesome_Sign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.

EMD EMD

Es führt die empirische Bandzerlegung für das aktuelle Werkzeug durch.

FP_HTF FP_HTF

Der FP Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.