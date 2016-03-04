Participe de nossa página de fãs
CHO_3HTF - indicador para MetaTrader 5
1097
Três osciladores Chaikin com três períodos diferentes em um gráfico.
Coloque o arquivo do indicador compilado CHO.mq5 para terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.
Figura 1. O indicador CHO_3HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14559
