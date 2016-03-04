CodeBaseSeções
Indicadores

CHO_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
cho.mq5 (6.98 KB) visualização
cho_3htf.mq5 (13.35 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
Três osciladores Chaikin com três períodos diferentes em um gráfico.

Coloque o arquivo do indicador compilado CHO.mq5 para terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Figura 1. O indicador CHO_3HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14559

