指标

CHO_3HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
cho.mq5 (6.98 KB) 预览
cho_3htf.mq5 (13.35 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在同一个图表中显示三个不同时段的Chaikin振荡指标.

把编译好的 CHO.mq5 指标文件放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录中.

图 1. CHO_3HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14559

Awesome_HTF_Signal Awesome_HTF_Signal

Awesome_HTF_Signal 显示了趋势的方向, 它也可以根据 Awesome_Sign 指标在选定柱上生成的信号进行交易. 如果是进场时刻, 它会使用图形对象指示趋势或交易的方向并发送提醒或声音信号.

TriX_3HTF TriX_3HTF

在一个图表上显示三个不同时段的Trix振荡指标.

EMD EMD

对当前交易品种进行经验模式分解.

ATRSmoothed ATRSmoothed

一个通用的可以使用额外平均方法平滑结果曲线的平均真实范围(ATR)指标.