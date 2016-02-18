请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在同一个图表中显示三个不同时段的Chaikin振荡指标.
把编译好的 CHO.mq5 指标文件放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录中.
图 1. CHO_3HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14559
Awesome_HTF_Signal
Awesome_HTF_Signal 显示了趋势的方向, 它也可以根据 Awesome_Sign 指标在选定柱上生成的信号进行交易. 如果是进场时刻, 它会使用图形对象指示趋势或交易的方向并发送提醒或声音信号.TriX_3HTF
在一个图表上显示三个不同时段的Trix振荡指标.
EMD
对当前交易品种进行经验模式分解.ATRSmoothed
一个通用的可以使用额外平均方法平滑结果曲线的平均真实范围(ATR)指标.