Awesome_HTF_Signal 显示了趋势的方向, 它也可以根据 Awesome_Sign 指标在选定柱上生成的信号进行交易. 如果是进场时刻, 它会使用图形对象指示趋势或交易的方向并发送提醒或声音信号.

在一个图表上显示三个不同时段的Trix振荡指标.