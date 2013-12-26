请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
作者未知.
ADX 穿越外壳风格指标是为人熟知的ADX标准指标的变体. 本指标的优势是可以在图表上以箭头的形式方便地显示ADX信号. 趋势类型指标. 推荐把本指标和布林带一起使用以确认调整, 或者和移动平均, OsMa, 鳄鱼指标一起使用以确认趋势的继续.
它可以在 15М, 30M,1H,4H,1D 时段中用于每日交易. 推荐用于以下资产的波动性分析: EURUSD, EURJPY, GBPUSD. 本指标首先于2007年10月19日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 ADX 穿越外壳风格指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1454
channel_breakout_entry
市场动荡性指标Beginner
一个简单的用于建仓的信号灯指标
线性 Sinus FT
本数学指标的工作原理是基于近似正弦波以实现货币对报价的傅里叶系列的可视化.EVWMA
灵活的有交易量权重的移动平均