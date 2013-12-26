真实作者:

作者未知.

ADX 穿越外壳风格指标是为人熟知的ADX标准指标的变体. 本指标的优势是可以在图表上以箭头的形式方便地显示ADX信号. 趋势类型指标. 推荐把本指标和布林带一起使用以确认调整, 或者和移动平均, OsMa, 鳄鱼指标一起使用以确认趋势的继续.



它可以在 15М, 30M,1H,4H,1D 时段中用于每日交易. 推荐用于以下资产的波动性分析: EURUSD, EURJPY, GBPUSD. 本指标首先于2007年10月19日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 ADX 穿越外壳风格指标