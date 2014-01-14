CodeBaseSeções
ADX Cross Hull Style - indicador para MetaTrader 5

O indicador ADX Cross Hull Style é uma variedade do famoso indicador padrão ADX. A vantagem deste indicador está na exibição conveniente dos sinais ADX em forma de setas no gráfico. O indicador é do tipo de tendência. Recomenda-se utilizar este indicador com outros indicadores tais como as Bandas de Bollinger para confirmar a correção, a Média Móvel, Osma ou Alligator para a continuação da tendência.

Ele é utilizado para day trading nos tem tempos gráficos de 15М, 30M,1H,4H,1D. Recomenda-se utilizar os seguintes instrumentos financeiros: EURUSD, EURJPY, GBPUSD. Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 19.10.2007.

Fig.1 Indicador ADX Cross Hull Style

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1454

