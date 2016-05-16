und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ADX Cross Hull Style - Indikator für den MetaTrader 5
Autor: unbekannt
Der ADX Cross Hull Style Indikator ist eine Variante des bekannten Standard-ADX Indikators. Der Vorteil dieses Indikators ist eine komfortable Anzeige der ADX-Signale auf dem Chart mittels Pfeilen. Ein Trend-Indikator. Es wird empfohlen, diesen Indikator mit Indikatoren wie den Bollinger Bändern zu verwenden, um Korrekturen zu bestätigen und einen gleitenden Durchschnitt, OsMa oder Alligator für eine Trendbestätigung.
Man verwendet für das "day-trading" die Zeitrahmen 15М, 30M,1H,4H,1D. Er zeigt gute Ergebnisse für die Symbole: EURUSD, EURJPY, GBPUSD. Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.10.2007.
