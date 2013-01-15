Реальный автор:

Автор не известен.

Индикатор ADX Cross Hull Style является разновидностью всем известного стандартного индикатора ADX. Достоинство данного индикатора - удобное графическое отображение сигналов ADX в виде стрелок. Тип индикатора - трендовый. Рекомендуют использовать данный индикатор с такими индикаторами как Bollinger Bands для подтверждения коррекции и Moving Average, OsMa, Alligator либо для продолжения тренда.

Используется для дневной торговли на таймфреймах: 15М, 30M,1H,4H,1D. Хорошо зарекомендовал себя на следующих волатильных инструментах: EURUSD, EURJPY, GBPUSD.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.10.2007.

Рис.1 Индикатор ADX Cross Hull Style