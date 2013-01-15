Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ADX Cross Hull Style - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5986
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Автор не известен.
Индикатор ADX Cross Hull Style является разновидностью всем известного стандартного индикатора ADX. Достоинство данного индикатора - удобное графическое отображение сигналов ADX в виде стрелок. Тип индикатора - трендовый. Рекомендуют использовать данный индикатор с такими индикаторами как Bollinger Bands для подтверждения коррекции и Moving Average, OsMa, Alligator либо для продолжения тренда.
Используется для дневной торговли на таймфреймах: 15М, 30M,1H,4H,1D. Хорошо зарекомендовал себя на следующих волатильных инструментах: EURUSD, EURJPY, GBPUSD.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.10.2007.
Рис.1 Индикатор ADX Cross Hull Style
Этот скрипт является попыткой продемонстрировать силу использования метода опорных векторов для решении задач классификации.Schnick [Support Vector Machine Learning Tool Tester - DEMO]
Скрипт является попыткой продемонстрировать силу использования метода опорных векторов для решении задач классификации. Эта версия кода предназначена для работы с демо версией "Support Vector Machine Learning Tool", которая бесплатно доступна в MQL5 Маркете.
Индикатор Fast Stochastic - одна из модификаций популярного стохастического осциллятора.ChannelAnt
Канальный индикатор, строящий линии поддержки и сопротивления.