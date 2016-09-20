実際の著者：

不明

The ADX Cross Hull Style 指標はよく知られているADX標準指標の1種です。この指標の利点は、チャートでの矢印としたADXシグナルの便利な表示です。動向タイプ指標。指標の使用とともに、ボリンジャーバンドなどの指標で補正を確認し、移動平均、オスマ、アリゲーターなどで動向を確認することをお勧めします。



これは15М、30M、1H、4H、1Dの時間枠での日中取引のために使用されます。EURUSD、EURJPY、GBPUSDのボラティリティ製品との使用は実証されていますこの指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月19日に公開されました。

図1 ADX Cross Hull Style 指標