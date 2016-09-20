無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ADX Cross Hull Style - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1374
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
不明
The ADX Cross Hull Style 指標はよく知られているADX標準指標の1種です。この指標の利点は、チャートでの矢印としたADXシグナルの便利な表示です。動向タイプ指標。指標の使用とともに、ボリンジャーバンドなどの指標で補正を確認し、移動平均、オスマ、アリゲーターなどで動向を確認することをお勧めします。
これは15М、30M、1H、4H、1Dの時間枠での日中取引のために使用されます。EURUSD、EURJPY、GBPUSDのボラティリティ製品との使用は実証されていますこの指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月19日に公開されました。
図1 ADX Cross Hull Style 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1454
ユニバーサルオシレータ
ユニバーサルオシレーター指標はベアーズパワー、ブルズパワー、CCI、DeMarker、MACD、モメンタム、RSI、ストキャスティック、ウィリアムズパーセントレンジを表示することができます。3つの買われ過ぎ/売られ過ぎレベルのモード：定数、ダイナミック（MAA）、ダイナミック（ボリンジャーバンド）3つのレンダリングモード：線、塗りつぶし、ヒストグラムchannel_breakout_entry
市場のボラティリティの指標
Linear Sinus FT
正弦波の近似の原理で動作し、通貨ペア相場のフーリエ級数による可視化を実現する数学的な指標。Exp_TMA
TMA指標シグナルに基づいたブレイクスルー取引システム