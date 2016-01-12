Индикатор VKW_Bands_Modify_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов ColorMETRO_DeMarker.mq5 и VKW_Bands_Modify_DeMarker.mq5.

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF

