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VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор VKW_Bands_Modify_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов ColorMETRO_DeMarker.mq5 и VKW_Bands_Modify_DeMarker.mq5.
Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF
VKW_Bands_Modify_HTF
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