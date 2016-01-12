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Индикаторы

VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1522
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор VKW_Bands_Modify_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов ColorMETRO_DeMarker.mq5 и VKW_Bands_Modify_DeMarker.mq5.

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF

VKW_Bands_Modify_HTF VKW_Bands_Modify_HTF

Индикатор VKW_Bands_Modify с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TriX_3HTF TriX_3HTF

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