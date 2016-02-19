Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VKW_Bands_Modify_DeMarker - indicador para MetaTrader 5
- 790
-
Autor real:
Alksnis Gatis
Indicador que determina los momentos en los que es mejor establecer las órdenes pendientes, con uso del oscilador ColorMETRO_DeMarker. Las líneas gruesas de color rosa y rojo definen los límites del canal. Los mejores momentos para establecer órdenes pendientes son aquellos en los que la línea rápida gris del indicador ColorMETRO_DeMarker, tras salir de los límites de este canal, vuelve a entrar en el mismo.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorMETRO_DeMarker.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador VKW_Bands_Modify_DeMarker
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14511
