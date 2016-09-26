und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 610
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator VKW_Bands_Modify_DeMarker mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren ColorMETRO_DeMarker.mq5 und VKW_Bands_Modify_DeMarker.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14520
Der Indikator VKW_Bands_Modify_Stochastic mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.VKW_Bands_Modify_DeMarker
Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders mit der Verwendung des Oszillators ColorMETRO_DeMarker gesetzt werden sollen.
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator ColorMETRO_Stochastic.HL_Average
Der Indikator, der die Pivot/Unterstützung / Widerstand Levels zeigt.