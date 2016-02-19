Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VKW_Bands_Modify_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 705
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador VKW_Bands_Modify con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators deben existir los indicadores VKW_Bands_Modify.mq5 y METRO.mq5.
Fig. 1. Indicador VKW_Bands_Modify_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14457
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador METRO_DeMarker.METRO_Sign
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador METRO.
Indicador que determina los momentos en los que es mejor establecer las órdenes pendientes, con uso del oscilador ColorMETRO_DeMarker.VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF
Indicador VKW_Bands_Modify_DeMarker con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.