O VKW_Bands_Modify_DeMarker com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer os arquivos do indicador ColorMETRO_DeMarker.mq5 e VKW_Bands_Modify_DeMarker.mq5. Coloque-os em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF
O indicador para determinar o tempo em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_DeMarker.VKW_Bands_Modify_HTF
O VKW_Bands_Modify com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador é baseado na estratégia descrita no livro "Mastering the Trade" por John Carter.3D_OscilatorSign
Indicador de sinal de semáforo com base no algoritmo do indicador de interseção 3D_Oscilator.