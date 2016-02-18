在输入参数中带有时段选择选项的VKW_Bands_Modify 指标.

本指标使用 ColorMETRO_DeMarker 振荡指标来决定设置挂单的时间.

本指标是基于John Carter的"掌握交易(Mastering the Trade)"一书中所描述的策略.

基于3D_Oscilator 指标交叉算法的信号灯信号指标.