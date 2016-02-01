無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
720
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータVKW_Bands_Modify_DeMarkerです。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータColorMETRO_DeMarker.mq5とVKW_Bands_Modify_DeMarker.mq5が存在している必要があります。
図1. インディケータVKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14520
