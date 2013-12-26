请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
channel_breakout_entry - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1517
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
darmasdt
市场动荡性指标. 它计算止损值并绘制价格通道. 根据说明, 红线显示在此处开启订单时止损设置在哪里.
本指标首先于2007年10月19日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 channel_breakout_entry 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1451
