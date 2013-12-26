真实作者:

darmasdt

市场动荡性指标. 它计算止损值并绘制价格通道. 根据说明, 红线显示在此处开启订单时止损设置在哪里.

本指标首先于2007年10月19日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 channel_breakout_entry 指标