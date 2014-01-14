CodeBaseSeções
Indicadores

channel_breakout_entry - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1565
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

darmasdt

Indicador que exibe a volatilidade do mercado. Ele calcula o Stop Loss e desenha o canal de preços. De acordo com as instruções, a linha vermelha mostra onde colocar o valor de Stop Loss quando for aberto uma posição neste lugar.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 19.10.2007.  

Fig.1 Indicador channel_breakout_entry

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1451

