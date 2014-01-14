Participe de nossa página de fãs
Autor real:
darmasdt
Indicador que exibe a volatilidade do mercado. Ele calcula o Stop Loss e desenha o canal de preços. De acordo com as instruções, a linha vermelha mostra onde colocar o valor de Stop Loss quando for aberto uma posição neste lugar.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 19.10.2007.
Fig.1 Indicador channel_breakout_entry
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1451
