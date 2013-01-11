CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

channel_breakout_entry - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3653
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

darmasdt

Индикатор волатильности рынка. Он рассчитывает стоп-лосс и рисует канал цены. Красная линия, исходя из инструкции, показывает где нужно размещать стоп-лосс при открытии нового ордера в этом месте.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  19.10.2007.  

Рис.1 Индикатор channel_breakout_entry

Рис.1 Индикатор channel_breakout_entry 

Exp_SuperWoodiesCCI Exp_SuperWoodiesCCI

Торговая система, построенная на сигналах индикатора SuperWoodiesCCI

TMA TMA

Треугольное скользящее среднее (TMA). Основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, мувинг представляет собой дважды сглаженное простое скользящее среднее.

Universal Oscillator Universal Oscillator

Индикатор Универсальный Осциллятор может отображать Bears Power, Bulls Power, CCI, DeMarker, MACD, Momentum, RSI, Stochastic, William's Percent Range. Три режима уровней перекупленности/перепроданности: константные, динамические (МА), динамические (Bollinger Bands). Три режим отрисовки: line, filling, histogram.

Linear Sinus FT Linear Sinus FT

Математический индикатор, который работает на принципе аппроксимации синусоидальных волн и реализует визуализацию ряда Фурье для котировок валютных пар.