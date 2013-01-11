Ставь лайки и следи за новостями
channel_breakout_entry - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 3653
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
darmasdt
Индикатор волатильности рынка. Он рассчитывает стоп-лосс и рисует канал цены. Красная линия, исходя из инструкции, показывает где нужно размещать стоп-лосс при открытии нового ордера в этом месте.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.10.2007.
Рис.1 Индикатор channel_breakout_entry
