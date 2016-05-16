Wirklicher Autor:

darmasdt

Der Markt-Volatilitäts Indikator. Es berechnet StopLoss' und zeichnet Preiskanäle. Gemäß den Instruktionen zeigt die rote Linie die StopLoss bei der Eröffnung einer neuen Positionen auf dieser Bar.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.10.2007.

Abb.1 Der channel_breakout_entry Indikator