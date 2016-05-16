CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

channel_breakout_entry - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1063
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

darmasdt

Der Markt-Volatilitäts Indikator. Es berechnet StopLoss' und zeichnet Preiskanäle. Gemäß den Instruktionen zeigt die rote Linie die StopLoss bei der Eröffnung einer neuen Positionen auf dieser Bar.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.10.2007.  

Fig.1 Der channel_breakout_entry Indikator

Abb.1 Der channel_breakout_entry Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1451

TMA TMA

Triangular Moving Average (TMA). Das Hauptaugenmerk gilt der Glättung der Preises. Eigentlich ist es ein doppelt geglätteter Durchschnitt

Cronex_T_DeMarker_GF Cronex_T_DeMarker_GF

Ein Trend-Indikator mit Divergenz-Histogramm.

Universal Oszillator Universal Oszillator

Der Universal Oszillator zeigt Bears Power, Bulls Power, CCI, DeMarker, MACD, Momentum, RSI, Stochastic, William's Percent Range. Es gibt drei Modi der Überkauft/Überverkauft Zonen: konstant, dynamisch (MA), dynamisch (Bollinger Bänder). Drei Darstellungsmodi: Linie, Fläche, Histogramm

ADX Cross Hull Style ADX Cross Hull Style

Ein Indikator, der Pfeile auf Basis des technische Indikators ADX berechnet