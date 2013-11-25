真实作者:

MT-Coder

平均变动指标是衡量金融资产力量的指标，它显示价格的脉动。利用它可以知晓市场波动到什么程度。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 MT-Coder 指标