指标

AverageChange - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1957
等级:
(18)
已发布:
已更新:
averagechange.mq5 (12.38 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
真实作者:

MT-Coder

平均变动指标是衡量金融资产力量的指标，它显示价格的脉动。利用它可以知晓市场波动到什么程度。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 MT-Coder 指标

ColorCoppock ColorCoppock

本指标由 Edward Coppock 创建于 1962。它显示可能的长线买、卖点 (在原始版中, 仅仅是买)。

TDI-2 TDI-2

这个指标 "The Trend Detection Index - 趋势检测指标" 改编自 TDI 指标。

XMA_RLH XMA_RLH

这个典型趋势指标在三条移动均线基础上绘制。

Cronex_T_DeMarker_GF Cronex_T_DeMarker_GF

趋势指标发散直方图。