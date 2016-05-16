und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AverageChange - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
MT-Coder
Der AverageChange Indikator ist ein Indikator, der den Impuls der Preise zeigt. Er zeigt das Ausmaß der Volatilität des Marktes.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1446
