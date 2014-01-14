CodeBaseSeções
Indicadores

AverageChange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1845
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

MT-Coder

O indicador Average Change (Variação média) é um indicador de força dos ativos financeiros, mostrando o impulso do preço. Ele permite saber em que medida a volatilidade do mercado é.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador AverageChange

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1446

