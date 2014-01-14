Autor real:

MT-Coder

O indicador Average Change (Variação média) é um indicador de força dos ativos financeiros, mostrando o impulso do preço. Ele permite saber em que medida a volatilidade do mercado é.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador AverageChange