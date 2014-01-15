Autor real:

Este indicador fue creado por Edward Coppock en 1962. Muestra las posibilidades a largo plazo para comprar o vender (en el original, sólo para comprar) cambiando de un periodo 10 medido en peso MA a un periodo de 10 en peso MA de dos niveles de cantidades (con períodos de 14 y 11). Es la versión clásica. En esta versión de la plataforma MetaTrader puede cambiar los parámetros básicos de los indicadores y el algoritmo de histograma promedio.

La principal estrategia de trading con el indicador de Coppock es comprar cuando el histograma comienza a elevarse de las profundidades por debajo de cero y vender cuando la curva comienza a caer desde el pico por encima de cero. Se ignoran los picos pequeños y decrecientes (en comparación con otros). El indicador ayuda a entrar en una etapa temprana en la tendencia. Pero no trate de entrar con el en el más máximo o mínimo!

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 31.08.2008.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador ColorCoppock